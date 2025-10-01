Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»

No Secret Story 9, Lídia mostrou-se desiludida com Leandro e não hesitou em confrontá-lo. «Não preciso de te defender na frente» e «nas costas é que se vê os amigos», atirou a concorrente, deixando clara a sua mágoa. Numa conversa mais séria, ambos esclareceram o que sentem, mas Lídia manteve-se firme na sua posição e explicou porque considera que Leandro está a jogar mal, reforçando a sua desilusão com o colega.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!