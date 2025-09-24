Lídia e Dylan já tiveram amizade colorida fora da casa? Teresa Silva comenta tudo

No Secret Story 9, a relação entre Lídia e Dylan tem dado que falar e levantado várias suspeitas. No Última Hora, Teresa Silva abordou o tema e questionou se os dois concorrentes terão vivido uma amizade colorida cá fora antes de entrarem no jogo. A comentadora analisou os sinais, relembrou conversas já escutadas na casa e deixou no ar a possibilidade de existir um passado mais próximo entre Lídia e Dylan.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

