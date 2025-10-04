Lídia emociona ao recordar fim de relação de 10 anos

No Secret Story 9, Lídia abriu o coração e falou sobre o fim de uma relação de dez anos, que terminou poucos meses antes de entrar na casa. A concorrente partilhou o desabafo de forma comovente, num momento carregado de emoção e sinceridade.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.