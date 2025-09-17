Lídia incomodada com Bruno Miguel: «É desconfortável, estamos aqui há 48 horas»

No Secret Story 9, Bruno Miguel pede para conversar com Lídia à parte. O concorrente queixa-se porque os colegas consideram que este «está a forçar proximidade» com a colega e pergunta se ela tem a mesma opinião. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!