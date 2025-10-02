Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival

No Secret Story 9, a mudança de visual de Lídia não passou despercebida e foi tema de conversa no jardim entre Raquel, Ana Cristina, Bruna e Dylan. O grupo comentou que a concorrente parece estar a esforçar-se para integrar o núcleo formado por Liliana, Vera e Ana. No confessionário, Bruna foi ainda mais direta, garantindo que Lídia só será aceite enquanto for conveniente para esse grupo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto