Lídia passa-se depois de pertences escondidos e ameaça: «Vai tudo para a piscina»

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Mariana e Joana escondem objetos dos colegas no quarto, para lhes pregar uma partida. Lídia garante não ter escondido a maquilhagem de Mariana e ameaça que se tocarem nas suas coisas, lança coisas dos outros para a piscina.

