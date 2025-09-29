Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti»

No Secret Story 9, Lídia vive um momento de picardia com os colegas e atira a Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti».

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga. 

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto

  • Secret Story
  • Há 1h e 45min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»
03:28

Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»

14:04
Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»
04:16

Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»

13:39
Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti»
05:55

Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti»

13:04
Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum»
04:38

Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum»

12:57
Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...»
05:31

Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...»

12:48
Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali»
04:02

Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali»

12:39
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Hoje às 00:03
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Ontem às 23:00
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama
01:47

Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama

Hoje às 09:48
Liliana exalta-se com Bruna: «Queres que te faça cócegas para te rires mais?»
03:18

Liliana exalta-se com Bruna: «Queres que te faça cócegas para te rires mais?»

Hoje às 08:09
Ver Mais

Notícias

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 9 min
Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story

Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story

Há 39 min
Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir

Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir

Há 1h e 23min
Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

Há 1h e 41min
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

Hoje às 11:10
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Hoje às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

Ontem às 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

Ontem às 22:56
«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro
02:29

«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro

Ontem às 21:49
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Quase irreconhecíveis. Liliana Filipa mostra foto nunca antes vista ao lado de Daniel Gregório

Há 9 min
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

27 set, 22:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Hoje às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Bruno de Carvalho responde a Luís Filipe Vieira: "Um homem com h pequeno"

Hoje às 09:14
Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Jéssica Vieira desabafa: "Os recomeços têm destas coisas..."

Hoje às 08:11
Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Ontem às 10:33
Ver Mais Outros Sites