Lídia pica Pedro Jorge com a mulher ao lado: «És um pinga amor»

No Secret Story, Lídia não perde a oportunidade de picar Pedro Jorge. Sem saber que o concorrente tem a mulher ao lado, Lídia chama Pedro Jorge de «pinga amor». Marisa parece não se importar e ainda diz à colega de casa para lhe pedir uma massagem.

Veja o vídeo!

