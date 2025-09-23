Lídia possuída após lhe esconderem elemento pessoal

No Secret Story 9, Lídia não escondeu a revolta depois de descobrir que o seu terço tinha desaparecido. Visivelmente irritada, a concorrente afirmou que «brincadeiras têm limites» e deixou claro que não admite este tipo de situações: «Roubem-me roupa, perfumes, malas... agora objetos pessoais». O desabafo rapidamente agitou o ambiente da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

