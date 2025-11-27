Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Lídia Rodrigues denuncia o pai: «Estou a ser atacada com bebés ao barulho»

A tarde de 26 de novembro ficou marcada por um desabafo tenso de Lídia Rodrigues. A ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento urgente e expor uma situação “grave” que, segundo conta, tem afetado a sua vida pessoal, familiar e profissional.

Visivelmente perturbada, a taróloga lamentou ter sido arrastada para uma nova polémica devido a alegados comportamentos do pai, com quem não mantém qualquer contacto. «O senhor meu pai só serve mesmo para estas coisas… Só reaparece das cinzas para me dar dor de cabeça», desabafou.

A polémica começou quando uma mulher contactou Lídia para acusar o pai de estar alegadamente envolvido no desaparecimento de uma cadela. Apesar de garantir que não sabe «se é verdade ou mentira», a jovem tornou-se rapidamente o alvo das acusações e da fúria da mulher.

«A pessoa, se seguia o meu percurso na televisão, sabe que eu nunca estive ligada ao meu pai e não estou ligada ao meu pai», frisou, demarcando-se de qualquer responsabilidade.

A partir daí, a situação escalou para um cenário mais intenso, com alegadas ameaças e exposição de familiares menores. «Tenho pessoas a ligar-me para a loja a dizer de tudo… Tenho ela a pegar em fotografias minhas e de toda a gente, inclusive bebés, a ameaçar na própria página», revelou.

Na tentativa de travar o ataque, Lídia chegou a contactar a atual companheira do pai, mas a conversa acabou por piorar tudo. «Começou a puxar assuntos de ‘eu e o teu pai queremos que tu nos esqueças’… Desabafou todas as frustrações», contou.

Farta da situação, a ex-concorrente deixou um ultimato claro e público: «Comigo não há essa de levar com os malucos todos. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com isso. Sei zero sobre a vida do meu pai», afirmou, destacando que a alegada autora das ameaças poderá enfrentar consequências legais.

  • Secret Story
  • Hoje às 12:09
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

17:37
Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

16:59
Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

16:59
Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

16:36
Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

16:20
Em férias paradisíacas, Fanny Rodrigues faz desabafo pesado: «Sobreviver a este ano é uma dádiva»

Em férias paradisíacas, Fanny Rodrigues faz desabafo pesado: «Sobreviver a este ano é uma dádiva»

15:48
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Ontem às 12:18
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

30 set, 17:46
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Há 1h e 51min
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

25 nov, 09:44
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Há 2h e 43min
Ver Mais

Notícias

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Há 21 min
Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Há 59 min
Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Há 59 min
Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Há 1h e 22min
Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Há 1h e 38min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Ontem às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
Ver Mais Outros Sites