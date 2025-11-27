Lídia Rodrigues denuncia o pai: «Estou a ser atacada com bebés ao barulho»

A tarde de 26 de novembro ficou marcada por um desabafo tenso de Lídia Rodrigues. A ex-concorrente do Secret Story 9 recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento urgente e expor uma situação “grave” que, segundo conta, tem afetado a sua vida pessoal, familiar e profissional.

Visivelmente perturbada, a taróloga lamentou ter sido arrastada para uma nova polémica devido a alegados comportamentos do pai, com quem não mantém qualquer contacto. «O senhor meu pai só serve mesmo para estas coisas… Só reaparece das cinzas para me dar dor de cabeça», desabafou.

A polémica começou quando uma mulher contactou Lídia para acusar o pai de estar alegadamente envolvido no desaparecimento de uma cadela. Apesar de garantir que não sabe «se é verdade ou mentira», a jovem tornou-se rapidamente o alvo das acusações e da fúria da mulher.

«A pessoa, se seguia o meu percurso na televisão, sabe que eu nunca estive ligada ao meu pai e não estou ligada ao meu pai», frisou, demarcando-se de qualquer responsabilidade.

A partir daí, a situação escalou para um cenário mais intenso, com alegadas ameaças e exposição de familiares menores. «Tenho pessoas a ligar-me para a loja a dizer de tudo… Tenho ela a pegar em fotografias minhas e de toda a gente, inclusive bebés, a ameaçar na própria página», revelou.

Na tentativa de travar o ataque, Lídia chegou a contactar a atual companheira do pai, mas a conversa acabou por piorar tudo. «Começou a puxar assuntos de ‘eu e o teu pai queremos que tu nos esqueças’… Desabafou todas as frustrações», contou.

Farta da situação, a ex-concorrente deixou um ultimato claro e público: «Comigo não há essa de levar com os malucos todos. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com isso. Sei zero sobre a vida do meu pai», afirmou, destacando que a alegada autora das ameaças poderá enfrentar consequências legais.