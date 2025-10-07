Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»

No Secret Story 9, Raquel decidiu convidar Vera, Liliana e Lídia para um almoço especial. Depois de terem tido uma conversa franca sobre o que está a acontecer na casa, nesta fase do programa, Lídia acabou por falar sobre o segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro». Apesar de se mostrar perto do segredo, está a associar à pessoa errada: Lídia acredita que Pedro e Ana possam ser um casal cá fora. Como sabemos, Marisa é a mulher e mãe dos filhos do concorrente.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.