Lídia tenta boicotar aula de Pilates de Ana Cristina, mas missão acaba por sair furada

Durante uma aula de Pilates conduzida por Ana Cristina, Lídia teve como missão secreta desestabilizar a colega. No entanto, apesar do esforço e da insistência, a concorrente acabou por falhar o objetivo. A falta de subtileza nas suas ações traiu a intenção inicial e Ana Cristina manteve a compostura, prosseguindo com a atividade sem grandes perturbações.