Liliana abre o coração após ficar solteira: «Sinto-me aliviada e sem peso na consciência»

No Secret Story 9, a Voz dirigiu-se a Liliana com uma pergunta direta sobre o seu estado de espírito após a última gala de domingo: «Como é que foi acordar na minha casa depois de passar à condição de solteira?» Liliana não hesitou na resposta e mostrou-se aliviada: «Sinto-me aliviada e já não estou com o peso na consciência.» Entretanto, Fábio aproveitou o momento para agradecer a Leandro pelas palavras que lhe dirigiu após a Gala deste domingo, gesto que foi recebido com emoção e respeito dentro da casa.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.