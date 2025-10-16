No Secret Story, durante o Especial, os concorrentes são confrontados com imagens intensas das discussões que marcaram o dia. Liliana acusa Ana de ser 'forçada para aparecer' e leva resposta torta: «Fala a mais forçada».
Liliana acusa Ana de ser 'forçada para aparecer' e leva resposta torta: «Fala a mais forçada»
- Há 1h e 11min
02:36
Há 1h e 11min
02:33
Vera declara-se a Inês e Dylan não disfarça as expressões faciais
Há 57 min
02:40
Dylan magoado com Vera, após descobrir que gosta de Inês: «Impossível estar comigo e gostar de outra pessoa»
Há 1h e 2min
09:26
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
Há 1h e 20min
04:56
Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça»
Há 1h e 22min
02:49
Há 1h e 27min
03:38
A missão que está a dar que falar: Todas as imagens da 'desistência' de Leandro
Há 1h e 30min
04:06
Concorrentes desconfiam que Leandro não desisti: «Deixou aqui uma mala»
Há 2h e 22min
03:36
Estalou o verniz entre Liliana e Ana Cristina: «Estás a inventar, é mentira o que disseste»
Há 3h e 44min
04:43
Inês chora no confessionário e Dylan revolta-se no jardim... tudo por causa de Vera!
Há 3h e 52min
02:23
Leandro e Rui em despique... e tudo por causa da comida: «Sempre a meter para dentro»
Hoje às 19:28
04:04
Marisa Susana acusa culpados da 'desistência' de Leandro: «Chamaram-lhe ladrão e gatuno»
Hoje às 19:21
03:52
Na sequência da 'desistência' de Leandro, Liliana faz confissão: «Também pensei... não vale tudo»
Hoje às 19:15
02:45
Concorrentes reagem à 'desistência' de Leandro e há surpresas: «O jogo que ele fez, foi pesado»
Hoje às 18:53
02:43
Após «desistência», concorrentes entregam as malas de Leandro
Hoje às 18:48
01:40
Pedro Jorge desconfia da missão de Leandro: «É a última pessoa que ia desistir»
Hoje às 18:44
02:49
Fábio desfeito com a 'desistência' de Leandro: «Sinto tristeza e raiva»
Hoje às 18:40
01:50
Era uma missão! Leandro 'engana' tudo e todos com falsa desistência - as imagens reveladoras
Hoje às 18:32
07:00
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
Hoje às 18:31
02:21
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
Hoje às 18:19
02:21
Desistência iminente! Há um concorrente com vontade de deixar a casa: «Vi-o a fazer as malas...»
Hoje às 18:15
00:42
Marisa e Pedro Jorge derretem corações no “Secret Story 9”: veja os momentos mais românticos do casal
Hoje às 17:57
02:01
Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque
Hoje às 17:44
07:55
Dylan e Ana acreditam que Liliana tem medo da vida fora da casa: «Ela sabe que lá fora está mal para a família»
Hoje às 17:31
00:34
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»
Hoje às 17:18
01:27
Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar»
Hoje às 17:01
03:06
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»
Hoje às 16:57
03:15
De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir»
Hoje às 16:54
04:41
Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana»
Hoje às 16:53
03:25
Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma»
Hoje às 16:52
02:53
Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto»
Hoje às 16:51
02:09
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
Hoje às 15:24
01:28
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
Hoje às 15:19
08:35
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’
Hoje às 15:13
03:31
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»
Hoje às 15:06
06:29
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente
Hoje às 15:00
01:34
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»
Hoje às 14:52
07:53
«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros
Hoje às 14:51
03:45
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida
Hoje às 13:58
06:47
Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais»
Hoje às 13:28
05:59
Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina»
Hoje às 13:21
02:51
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente
Hoje às 12:37
04:34
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida
Hoje às 12:21
01:22
A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta
Hoje às 12:02
01:20
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
Hoje às 11:49
00:51
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente
Hoje às 11:38
00:53
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera
Hoje às 11:36
00:55
Após tensão com Vera, Inês entrega 'vantagem' a concorrente inesperado
Hoje às 11:28
02:12
Raquel entrega envelope a Pedro Jorge e este riposta: «Se (...) num mês, ela nem queira ver em três...»
Hoje às 11:25
01:37
Leandro não deixa nada por dizer a Dylan: «Não tenho de te pedir desculpa»
Hoje às 11:18
02:34
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
Hoje às 10:59
02:34
«Não viste a conversa porca que ela puxou?»: Liliana 'rasga' concorrente
Hoje às 10:57
04:03
«É só para meteres nojo»: Estala a discussão entre Marisa Susana e Ana Cristina sobre o pequeno-almoço
Hoje às 10:50
01:35
Gritos pela manhã entre Ana Cristina e Marisa Susana. O motivo? Ovos estrelados
Hoje às 10:41
00:40
Cláudio Ramos questiona Carlos Areia: «O que tens tu de tão especial para que ela se tenha apaixonado por ti?»
Hoje às 10:16
01:48
Carlos Areia revela o que mudou na relação com Rosa Bela após o casamento
Hoje às 10:15
07:19
Ana Cristina desiludida com atitude de Dylan: «Fiquei mesmo triste»
Hoje às 02:52
09:38
Ana Cristina e Raquel arrasam Liliana e Fábio pelas costas: «Está embeiçada, ele nem é giro»
Hoje às 02:43
09:20
Raquel tem teoria insólita sobre um segredo
Hoje às 02:28
01:03
Um momento de ternura! Pedro Jorge dá um beijo de boa noite a Marisa às escondidas
Hoje às 01:55
05:11
Bruno Simão: «Não está ali nenhuma noiva bonita, ficam todas péssimas»
Hoje às 01:45