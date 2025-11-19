Liliana acusa concorrente de 'jogo sujo': «Tem orgulho de ser agressivo»

No Secret Story 9, durante o Especial, Cristina Ferreira começou o direto com uma ligação à casa para acompanhar o mais recente drama da casa. Durante o momento, Liliana acusa concorrente Dylan de 'jogo sujo': «Tem orgulho de ser agressivo».
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
