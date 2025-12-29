Liliana acusa Marisa de usar os filhos no jogo e discussão explode

Ainda durante a intensa “Cadeira Quente”, Liliana acusou Marisa de falar repetidamente dos filhos para criar empatia junto do público e dos colegas. A acusação gerou polémica imediata, com Marisa a negar por completo essa intenção e a alertar Liliana para ter cuidado com aquilo que diz em direto.

Liliana afirmou compreender o sentimento de Marisa, justificando que também sente responsabilidade familiar por ter uma irmã mais nova. No entanto, a comparação não foi bem recebida dentro da casa e acabou rejeitada pelos concorrentes, aumentando ainda mais a tensão no debate.