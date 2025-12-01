Liliana admite estar a 'cair na realidade' e mostra-se preocupada com o exterior: «Tenho de pensar...»

No Diário do Secret Story, No quarto rosa, Liliana confessa ao Fábio que está cada vez mais preocupada com o julgamento do exterior, ainda que não se arrependa do que fez. Fábio entende a posição da namorada, no entanto, critica a forma como lhe deu abertura. Liliana fica incrédula com a opinião do namorado e o casal acaba por ficar de costas voltadas…

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.