Liliana afirma não ter orgulho: «Se estivesse lá fora criticava a pessoa que estou a ser aqui»

No Secret Story 9, Fábio enfia-se na cama de Liliana agora que a concorrente está solteira. Ainda assim, a jovem mostra-se reticente mas o colega aconselha: «Não penses no que está lá fora». Na manhã seguinte, o concorrente acordou na sua própria cama. De manhã, Liliana mostra-se em baixo e é reconfortada.

