Liliana afirma que Pedro não merece estar no jogo devido às atitudes que tem com a própria mulher

Durante a Cadeira Quente, questionada pela Voz, a Liliana considera que não teve responsabilidade na expulsão do Fábio, justificando que não teve controlo naquilo que foi dito. Para a Marisa, o Fábio foi expulso em consequência dos seus comportamentos e a Inês corrobora esta opinião. Emocionada, a Liliana concorda que o Fábio mudou de postura e afirma que não faz sentido o Pedro estar no jogo depois das atitudes que teve com a Marisa. Já o Leandro, declara que a Inês também poderia ter saído, por ter incentivado o seu grupo contra si e ter tido comportamentos infelizes. Os dois entram em bate-boca e a Inês reforça que o Fábio teve muitos mais atitudes erradas que ela.