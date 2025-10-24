Liliana antecipa gala de domingo: «Vai dar uma reviravolta...»

No Secret Story 9, Liliana conversa com Marisa, Marisa Susana e Pedro Jorge sobre os comportamentos do grupo adversário. Falando da próxima gala, Liliana sente que, se não for expulsa, a casa «vai dar uma reviravolta».
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
