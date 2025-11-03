Liliana aos berros com Bruno Simão: «Não me voltas a chamar nomes»

A Voz recuperou o momento em que Liliana confidenciou a Bruno que não se identificava com Pedro, Marisa, Leandro e Marisa Susana. Confrontada, Liliana desvalorizou o assunto, afirmando tratar-se de uma conversa de “chacha”. A resposta acabou por servir de rastilho para uma forte discussão entre os dois concorrentes.

Bruno acusou Liliana de ser mentirosa e a troca de palavras rapidamente ganhou intensidade. Ana Cristina entrou na conversa, referindo que Liliana muda de lado conforme lhe convém e que já ficou provado que fala mal de todos dentro da casa.

Leandro reforçou as críticas, dizendo que Liliana “mente com os dentes todos que tem na boca” para justificar o jogo que faz, embora tenha admitido que, na mesma posição, poderia agir da mesma forma.