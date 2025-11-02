Liliana aos gritos com Bruno: «Tu não tens nada, não fazes nada aqui!»

O clima de tensão entre Liliana e Bruno voltou a subir na casa do Secret Story 9. No Quarto Rosa, a ex-noiva confronta o colega sobre a exposição das suas imagens na televisão, acusando-o de ser “baixo” por envolver assuntos familiares. Bruno reage com dureza, afirmando que Liliana também terá de assumir a sua exposição e disparando: “és falsa que nem uma nota de três euros”.

Mais tarde, enquanto Bruno se dirige à casa de banho, Liliana continua a provocá-lo e sugere que ele só faz um bom Jogo se se mantiver calado. Ana Cristina intervém, pedindo que Bruno ignore a colega, mas senta-se junto de Liliana, que continua a provocar e sugere que a personal trainer chore pelo “best friend” ou arrisque uma noite no Quarto Secreto. Ana Cristina brinca com a situação, destacando a frustração de Liliana, mas a concorrente garante que não precisa do Quarto Secreto e promete que Bruno “vai engolir as suas próprias palavras”.

Um momento cheio de provocações, ironias e estratégias que mostra a intensidade das relações dentro da casa.