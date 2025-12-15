Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»

A sós com Fábio, Liliana diz que as imagens que viu de Pedro e Marisa foram mais más do que boas...

Liliana diz que Pedro diz cada coisa, que para ela não faz sentido nenhum. O pior é que a relação é tóxica porque Marisa não consegue ver. Liliana diz que Marisa não sabia para o que vinha a partir do momento em que tem ciúmes. Liliana acha que ele não devia ter feito o papel de pingamor.

Já na cozinha, Marisa diz que a preocupação dela e de Pedro era que alguem gostasse dele com o jogo que ele fazia. Ana diz que nunca aconteceu. Marisa preferia que fosse Ana a pessoa próxima a Pedro do que Liliana. Fábio continua a criticar fortemente Pedro. Liliana diz que se tivesse um segredo como o deles e tivesse a estratégia do pingamor, se o seu namorado não tivesse a gostar, parava com isso... Liliana diz que ela está tapadinha e ele é um imaturo, sem capacidades para ter uma relação.