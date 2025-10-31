Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados»

No Secret Story 9, Liliana conversa com Marisa e Marisa Susana e desabafa que desconfia que Dylan e Inês sejam um casal. Marisa aproveita a oportunidade para despistar sobre o seu segredo e diz acreditar no mesmo. Liliana considera que Inês e Dylan fizeram um grande jogo com Vera, afirmando que o segredo da concorrente é “tenho o meu namorado na casa”. Já Marisa Susana, acha que Pedro e Ana são o verdadeiro casal e que a concorrente conheceu o companheiro numa igreja. Liliana sugere que estejam atentas a todos os movimentos do suposto casal. Em confessionário, apesar de Marisa se rir das teorias das amigas, mostra-se preocupada pois a qualquer momento pode ser apanhada em flagrante. Veja tudo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!