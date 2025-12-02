Já chegámos ao whatsapp!
Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente»

No Secret Story 9, foi dia de Mexericos. Leandro foi acusado de usar uma máscara e os concorrentes concordaram, na sua maioria. No Especial, as imagens foram comentadas e o concorrente mostrou-se indignado com as opiniões que os colegas voltaram a reforçar.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Ontem às 22:14
A ferver

