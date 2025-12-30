ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana arrasa Pedro Jorge depois de discussão forte: «Faz-me sentir um monstro»

No último Especial do Secret Story 9, com Cristina Ferreira, os concorrentes assistiram a algumas imagens polémicas. A discussão entre Liliana e Pedro Jorge que aconteceu durante a tarde foi tema de debate e levou a nova troca de acusações.

Recorde o que aconteceu:

A tensão voltou a escalar no Secret Story 9 e a casa viveu um dos momentos mais intensos desta edição. Liliana perdeu o controlo numa discussão acesa com Pedro Jorge e acabou em lágrimas depois de duras trocas de acusações.

Foi um momento de pura tensão dentro da casa do Secret Story 9. Durante uma dinâmica em que os finalistas tinham de associar títulos uns aos outros, Marisa atribuiu a Liliana a distinção de “Miss Incoerência: muda de opinião mais rápido do que a Voz muda de tom”. A concorrente não gostou e o ambiente aqueceu de imediato.

Se a situação já estava tensa, ficou ainda pior quando Pedro entrou na conversa e trouxe à baila o tema mais sensível de Liliana: o noivado terminado com Zé. A concorrente perdeu a paciência e explodiu em lágrimas e gritos: «Hoje não estou bem disposta, vou-me passar! Mentiroso do caraças! És um falso do caraças! Eras a pessoa com menos moral para falar».

Pedro respondeu na mesma moeda, elevando ainda mais o nível do confronto e deixando a casa em choque: «Meteste-te logo debaixo dos lençóis com um homem (…) Não tens respeito pelas pessoas que deixaste lá fora (…) Não vales o chão que pisas!»

O clima tornou-se insustentável e Pedro acabou por se afastar, enquanto Liliana, em claro sofrimento emocional, não conseguiu evitar o choro.

O momento marcou a casa e mostra que, a poucos dias do fim do jogo, as emoções estão ao rubro e qualquer palavra pode deitar tudo a perder. 

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

INÊS - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 14
MARISA - 761 20 20 16
PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 42 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»
02:46

Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»

22:28
Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim»
04:47

Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim»

22:23
Marisa recorda momento delicado na casa e esta foi a reação de Pedro Jorge
04:22

Marisa recorda momento delicado na casa e esta foi a reação de Pedro Jorge

22:12
Liliana desaba em lágrimas ao recordar o ex-noivo Zé
04:10

Liliana desaba em lágrimas ao recordar o ex-noivo Zé

22:06
Pedro Jorge revê imagens polémicas com Marisa: «Arrependo-me a 100%...»
03:44

Pedro Jorge revê imagens polémicas com Marisa: «Arrependo-me a 100%...»

22:00
Marisa teve ciúmes de Liliana e Pedro Jorge? Veja a conversa reveladora
05:05

Marisa teve ciúmes de Liliana e Pedro Jorge? Veja a conversa reveladora

21:21
Mais Vídeos

Mais Vistos

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Hoje às 15:55
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»
00:59

Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»

Hoje às 17:37
Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Histórico clube de futebol está a apoiar Pedro Jorge em força

Hoje às 15:28
Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Hoje às 13:09
Ver Mais

Notícias

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

Há 1h e 0min
Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Há 3h e 9min
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Há 3h e 51min
Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Hoje às 17:56
Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Hoje às 17:21
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Hoje às 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

A ferver! Zé usa frase impactante de Cristina Ferreira como indireta para Liliana: «Fecha-se a porta...»

Há 1h e 0min
Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Após fim do namoro com Bárbara Parada, Francisco Monteiro tem "encontro" com Marcia Soares: e não faltaram as indiretas

Há 3h e 9min
Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Guerra aberta no casal: A opinião de Bruno Savate que mete Pedro e Marisa em lados opostos

Hoje às 17:56
Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Hoje às 17:21
Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Mãe de Pedro faz esclarecimento público após polémica com família de Marisa: «Não houve visitas proibidas...»

Hoje às 15:55
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ontem às 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Ontem às 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Ontem às 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Ontem às 14:10
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Ontem às 08:12
Ver Mais Outros Sites