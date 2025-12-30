Liliana arrasa Pedro Jorge depois de discussão forte: «Faz-me sentir um monstro»

No último Especial do Secret Story 9, com Cristina Ferreira, os concorrentes assistiram a algumas imagens polémicas. A discussão entre Liliana e Pedro Jorge que aconteceu durante a tarde foi tema de debate e levou a nova troca de acusações.

Recorde o que aconteceu:

A tensão voltou a escalar no Secret Story 9 e a casa viveu um dos momentos mais intensos desta edição. Liliana perdeu o controlo numa discussão acesa com Pedro Jorge e acabou em lágrimas depois de duras trocas de acusações.

Foi um momento de pura tensão dentro da casa do Secret Story 9. Durante uma dinâmica em que os finalistas tinham de associar títulos uns aos outros, Marisa atribuiu a Liliana a distinção de “Miss Incoerência: muda de opinião mais rápido do que a Voz muda de tom”. A concorrente não gostou e o ambiente aqueceu de imediato.

Se a situação já estava tensa, ficou ainda pior quando Pedro entrou na conversa e trouxe à baila o tema mais sensível de Liliana: o noivado terminado com Zé. A concorrente perdeu a paciência e explodiu em lágrimas e gritos: «Hoje não estou bem disposta, vou-me passar! Mentiroso do caraças! És um falso do caraças! Eras a pessoa com menos moral para falar».

Pedro respondeu na mesma moeda, elevando ainda mais o nível do confronto e deixando a casa em choque: «Meteste-te logo debaixo dos lençóis com um homem (…) Não tens respeito pelas pessoas que deixaste lá fora (…) Não vales o chão que pisas!»

O clima tornou-se insustentável e Pedro acabou por se afastar, enquanto Liliana, em claro sofrimento emocional, não conseguiu evitar o choro.

O momento marcou a casa e mostra que, a poucos dias do fim do jogo, as emoções estão ao rubro e qualquer palavra pode deitar tudo a perder.

