Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me»

No Última Hora do Secret Story 9, Durante o intervalo da gala, Liliana revela à Mariana e à Marisa Susana que não vai dormir com Fábio, depois de saber o segredo do concorrente. Põe em hipótese que, caso não estivesse na casa, Fábio e Vera ter-se-iam envolvido novamente. Em confessionário, assume à Voz que queria acreditar que a relação que Fábio e Vera tinham era algo familiar, contudo, agora acha que está a fazer figura de palhaça. De volta à conversa, assume que se precipitou ao terminar a relação com o ex-namorado. Fábio acaba por perguntar se Liliana não vai falar consigo e a concorrente admite que se sente usada e acrescenta que não acredita no amigo. Já a sós com Pedro, Liliana partilha as suas dúvidas e ambos concordam que houve muito mais que beijos entre Vera e Fábio. Vera acaba por se juntar e jura pelas suas filhas que não tiveram nada sério.

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»