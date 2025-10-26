Liliana assumiu o papel de má? Dylan aconselha: «Nunca é tarde para mudar»

Na mesa de refeições da casa do Secret Story, Dylan partilhou com Liliana alguns conselhos sobre a sua postura no jogo. O concorrente afirmou que, se a colega mostrasse quem realmente é, o seu jogo poderia correr melhor, pois sabe que Liliana é muito mais boa pessoa do que aparenta no programa. Dylan destacou que Liliana entrou com a ideia de que isto é a Casa dos Segredos e que ia prejudicar quem fosse, alertando que manter essa personagem e discutir constantemente não é saudável para a saúde mental. Liliana respondeu que acredita conseguir manter a sua postura até ao final do programa, mas Dylan considerou isso impossível, opinião com a qual Rui concordou, questionando a colega sobre a sua semana. Liliana admitiu que esteve “baixo” durante este período, ao que Bruna acrescentou que a concorrente poderia manter a personagem se os colegas não aproveitassem o seu estado emocional para a prejudicar.

Durante a conversa, Liliana apontou também o que considera ter sido um erro de Bruno no início do programa. O colega admitiu que é difícil manter sempre a personagem, e Bruna explicou que ele tentou esconder um lado seu e não se mostrou 100% desde o início. Liliana comentou que o erro de Bruno foi frisar repetidamente que ia ser ele próprio e manter a calma, o que acabou por prejudicar a sua imagem quando se envolveu numa discussão com Ana Cristina. Bruno explicou que a reação foi resultado de várias situações acumuladas, mas Liliana salientou que o público lá fora não quer saber dessas justificações. O ex-futebolista garantiu que não está preocupado com isso.

No final, a conversa voltou-se para Fábio. Bruno questionou porque o colega estava a comer sozinho, e Dylan sugeriu que o isolamento poderia ter relação com Liliana. Quando esta perguntou se Fábio lhe tinha dito alguma coisa, Dylan respondeu que não, mas que “tem dois dedos de testa”, deixando implícita a responsabilidade de Liliana na situação.