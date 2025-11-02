Liliana atira a Bruna: «Olha a vassoura da Malveira»

Manhã explosiva na casa do Secret Story 9, com vários confrontos na cozinha a deixarem o ambiente ao rubro. Bruna começa por acusar Leandro de fazer “figurinhas” e de se fazer de parvo, criticando-o por usar frases feitas e não assumir posições claras. O concorrente responde que só deve explicações à Voz e deseja “paz e tranquilidade” ao seu “povo”, num tom irónico que não passou despercebido.

A tensão aumenta quando Bruno intervém, chamando os colegas de “ridículos” e “reles”. Liliana riposta de imediato, recordando as “figuras” que o ex-futebolista fez quando foi para o Quarto Secreto. Trocam insultos, até Bruno abandonar a divisão, mas Liliana segue-o, mantendo o confronto aceso.

Pouco depois, Bruna regressa e a discussão volta a incendiar-se. Liliana chama-a de “vassoura da Malveira” e Bruna responde que, ao contrário da colega, pelo menos tem utilidade, acusando Liliana de apenas “passear as pestanas e os cabelos”. De volta à sala, Liliana ainda dispara: “vítima da Malveira”, enquanto Bruna sugere que alguns estão a querer tempo de antena… afinal, é dia de Gala.

Um momento de grande tensão, com insultos, ironias e provocações que prometem dar que falar.