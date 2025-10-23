Já chegámos ao whatsapp!
Liliana brinca com casamento e é arrasada: «Acabei a minha relação, estou apaixonada, não posso fazer planos?»

No Secret Story 9, Liliana diz, na brincadeira, que se vai casar com Fábio. Ana Cristina ficou incomodada e avisou a colega para ter «noção», uma vez que estava noiva quando entrou na casa. Veja tudo. 

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Hoje às 09:14
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

16:00
Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu»
03:31

14:38
Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas
01:38

14:27
Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas»
03:58

14:26
Aos gritos, Leandro e Raquel trocam acusações: «Estás sempre com o Dylan na boca!»
05:10

13:00
Leandro e Raquel têm discussão acesa: «Cobardia? Queres falar de cobardia quando defendes aquelas pessoas?»
02:15

12:56
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Hoje às 10:25
Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Hoje às 10:22
Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Há 3h e 53min
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Há 3h e 53min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Há 12 min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 27 min
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

Há 51 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 22min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 32min
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 27 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 22min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 32min
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Há 1h e 42min
Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Há 2h e 57min
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
