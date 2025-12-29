Liliana chega à exaustão e recorda fim do noivado: «Porque é que isto faz de mim um monstro?»

No Secret Story 9, depois de uma forte discussão com Pedro, a concorrente continuou a remoer sobre o assunto. No alpendre, a concorrente desabafa para as câmaras. Pouco tempo depois, Inês junta-se a ela e conversam sobre a postura de Pedro e Marisa. No momento, Liliana desabafou com Inês sobre o facto de o fim do noivado com Zé estar constantemente a ser referido.
Estamos em contagem decrescente para saber quem será o grande vencedor do Secret Story 9. Vote no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:
INÊS 761 20 20 10
LILIANA 761 20 20 14
MARISA 761 20 20 16
PEDRO 761 20 20 18