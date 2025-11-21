Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»

No Secret Story 9, houve pedido de namoro! Fábio escreveu uma carta de amor a Liliana e atirou-se para fazer a grande questão. O concorrente até mandou fazer um anel para a amada. Veja as reações de todos os concorrentes e da própria Voz.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
