Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»

No Secret Story 9, houve pedido de namoro! Fábio escreveu uma carta de amor a Liliana e atirou-se para fazer a grande questão. O concorrente até mandou fazer um anel para a amada. Veja as reações de todos os concorrentes e da própria Voz.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Há 2h e 13min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Voz reage ao pedido de namoro de Fábio a Liliana. E deixa palavras únicas
01:21

Voz reage ao pedido de namoro de Fábio a Liliana. E deixa palavras únicas

22:24 Ontem
Fábio pediu Liliana em namoro e há reações inéditas entre os concorrentes
02:54

Fábio pediu Liliana em namoro e há reações inéditas entre os concorrentes

22:22 Ontem
Meses depois, o anel é outro. Liliana foi pedida em namoro por Fábio com esta jóia
02:54

Meses depois, o anel é outro. Liliana foi pedida em namoro por Fábio com esta jóia

22:22 Ontem
Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite?
01:05

Última hora: Fábio pede Liliana em namoro. Será que o pedido foi aceite?

22:16 Ontem
Esta foi a carta de amor que Fábio escreveu a Liliana antes de a pedir em namoro
02:18

Esta foi a carta de amor que Fábio escreveu a Liliana antes de a pedir em namoro

22:14 Ontem
Marisa Susana é acusada de estar 'apagada' e dá resposta à letra
05:37

Marisa Susana é acusada de estar 'apagada' e dá resposta à letra

22:07 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

Ontem às 18:26
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

20 nov, 10:37
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

20 nov, 10:03
Após sofrer AVC, Nuno Markl recebe apoio especial do ex-infiltrado d'O Dilema. E a mensagem é arrepiante

Após sofrer AVC, Nuno Markl recebe apoio especial do ex-infiltrado d'O Dilema. E a mensagem é arrepiante

Ontem às 15:44
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"

20 nov, 11:59
Ver Mais

Notícias

O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico

O 'Sim' mais esperado! Fábio e Liliana oficializam relação com pedido de namoro romântico

Há 1h e 48min
Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Há 2h e 37min
Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Ontem às 19:07
Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

Ontem às 18:26
Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo»

Marisa partilha a memória mais dolorosa da sua vida: «O meu aniversário nunca mais foi o mesmo»

Ontem às 17:20
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

20 nov, 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Há 2h e 37min
Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Quem é este bebé? Dica: já venceu um reality show e é um dos nomes que fica na história

Ontem às 19:07
Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

Ana Garcia Martins (Pipoca mais Doce) reage ao susto de saúde de Nuno Markl: «Pára já com essa brincadeira e...»

Ontem às 18:26
Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Ontem às 16:31
Após sofrer AVC, Nuno Markl recebe apoio especial do ex-infiltrado d'O Dilema. E a mensagem é arrepiante

Após sofrer AVC, Nuno Markl recebe apoio especial do ex-infiltrado d'O Dilema. E a mensagem é arrepiante

Ontem às 15:44
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares faz desabafo que dá que pensar: "Tenho tanta pena"

Marcia Soares faz desabafo que dá que pensar: "Tenho tanta pena"

Ontem às 15:07
Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

Jéssica Vieira e João Oliveira estão ou não apaixonados? Descubra toda a verdade!

20 nov, 16:54
Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

Ana Duarte reconcilia-se com ex-namorado e até há música: "O amor nunca morre"

20 nov, 16:24
Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

Sem meias palavras, Marcia Soares reage a críticas de Nuno Brito: "O estado está grave"

20 nov, 15:09
Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

Surpresa! Catarina Miranda aceita convite de conhecido cantor: "A protagonista"

20 nov, 09:46
Ver Mais Outros Sites