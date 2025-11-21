Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»

No Secret Story 9, houve pedido de namoro! Fábio escreveu uma carta de amor a Liliana e atirou-se para fazer a grande questão. O concorrente até mandou fazer um anel para a amada. Veja as reações de todos os concorrentes e da própria Voz.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

