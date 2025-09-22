Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens

No final da gala do Secret Story - Casa de Segredos 9, Pedro e Marisa Susana conversaram no quarto sobre a polémica em torno de Liliana. O momento foi interrompido com a entrada de Fábio, levando os dois colegas a tentarem disfarçar o tema da conversa.
Pouco depois, Liliana tentou abordar Fábio, mas este recusou o diálogo, afirmando que não havia nada para esclarecer. Já no confessionário, a concorrente não conteve a emoção e acabou por chorar, dizendo que não tem obrigação de defender Fábio.
Mais tarde, abandonou o quarto e, no quarto rosa, garantiu às colegas que o assunto com Fábio “morreu”, por sentir que essa relação apenas a está a prejudicar no jogo.