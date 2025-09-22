Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?

No Secret Story 9, a casa desperta de forma tranquila, mas Liliana não parece muito contente. Depois de um grande desabafo com Vera e Inês, a concorrente chora no ombro de Pedro Jorge. O motivo? O que lhe disseram ontem à noite. Liliana faz um pedido à Voz, mas esta ainda não lhe respondeu e Inês reage imediatamente: «Não é para ires desistir.»

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

