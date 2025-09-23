Liliana com ciúmes de Fábio e Vera

No Secret Story 9, a aproximação entre Vera e Fábio não passou despercebida e acabou por gerar tensão com Liliana. Sentindo-se enganada, a concorrente acusou-o em tom direto: «Esteve a fazer jogo comigo». Fábio não deixou a provocação sem resposta e, em vez de discutir, recorreu a uma conhecida música de João Pedro Pais, atirando: «Ninguém é de ninguém».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

