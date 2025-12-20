Liliana com ciúmes de Inês após Fábio a elogiar numa dinâmica

No Secret Story, a voz propõe aos concorrentes uma dinâmica na qual devem tecer três elogios aos colegas. Fábio elogia Inês e o caos instala-se. Liliana não esconde os ciúmes e os concorrentes reprovam a sua postura. Veja o vídeo

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

