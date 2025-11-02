Liliana começa mal o dia? Choro logo pela manhã deixa colegas preocupados

Neste domingo soalheiro, os concorrentes despertam na Malveira com boa energia, mas o ambiente torna-se emocional para Liliana. Ao ouvir a música “Meu Amor, Dorme Bem”, dos Os Quatro e Meia, a participante do Secret Story 9 recorda o pai e não contém as lágrimas. Um momento intimista e cheio de sentimento dentro da casa mais vigiada do país.