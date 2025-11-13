Liliana comenta postura de Dylan para com Inês: «Foi para o lado que lhe deu jeito»

No Secret Story 9, após o Especial, Liliana e Fábio comentam entre si, a postura de Bruno para com Dylan e Inês, acreditando que o ex-futebolista possa estar com ciúmes da relação. Já sobre Dylan, ambos acreditam que tudo não passa de jogo e que o colega se aproxima de quem convém, para garantir lugar na final.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
