Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»

No Secret Story 9, Liliana conversa com Marisa Susana e faz uma confissão inesperada: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro».

Recorde que esta conversa acontece depois de uma gala intensa, em que Liliana foi confrontada pelo noivo Zé, no confessionário.

As primeiras imagens mostraram um Zé visivelmente nervoso, isolado na divisão Cubo, onde acabou por partilhar com Cristina Ferreira o seu estado de espírito: “Esta menina que está ali no programa não é, de todo, a menina que conheci… e é isso que me choca. É um choque enorme para mim.”

Enquanto isso, Liliana, sem saber que o noivo já se encontrava dentro da casa, revelou que se sente perdida: “Tem sido confuso, sinto-me no fundo do poço.”

A tensão aumentou quando ambos assistiram a imagens de Liliana e Fábio, cada vez mais próximos e cúmplices dentro da casa. Em lágrimas, a concorrente confessou: “Neste momento, sinto muita vontade de estar com o Fábio, sinto-me bem… mas não me vejo a avançar mais do que isto porque tenho uma pessoa lá fora.”

Seguiu-se um momento ainda mais emotivo: Liliana abriu uma caixa com uma mensagem de Zé, onde sobressaiu a frase: “Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros.”

Visivelmente abalado, o noivo não conteve as lágrimas e deixou no ar a possibilidade de terminar a relação: “Já me deu muitas razões para o fazer… dei-lhe tudo e mais alguma coisa. Por esses quatro anos de relação é que não o faço, caso contrário já o teria feito.”

No fecho deste momento de elevada carga emocional, Cristina Ferreira dirigiu palavras fortes a Zé, reforçando a intensidade da decisão que o casal poderá enfrentar fora da casa.

