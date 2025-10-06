Liliana confronta colegas após insulto e Fábio sai em sua defesa

No Secret Story 9, Liliana confrontou os colegas depois de descobrir que foi chamada de “meretriz”. A concorrente mostrou-se indignada, exigiu respeito e não deixou o assunto passar em branco. A discussão ganhou intensidade com várias trocas de acusações e palavras duras. Fábio interveio para defender Liliana e criticou o insulto, deixando o ambiente ainda mais tenso.

