Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana confronta Pedro Jorge: «Isso é incoerência. Estás com medo de dar opinião?»

Na gala do Secret Story 9, Liliana ouvia uma opinião de Pedro Jorge sobre Leandro, quando teve de intervir e acusá-lo de incoerência.

A grande noite está a chegar e promete emoções fortes. A semifinal da “Casa dos Segredos 9” vai para o ar esta noite na TVI e traz surpresas decisivas, revelações, momentos de tensão e decisões que vão definir quem conquista um lugar na grande final. Entre os destaques, estão a escolha da melhor missão da edição, a eleição do concorrente mais ciumento da casa e a pressão máxima sobre os nomeados, que vão receber mensagens marcantes dos ex-concorrentes.

Mas há mais: a gala conta ainda com atuações especiais de Jorge Guerreiro e Nuno Ribeiro, garantindo muita música e emoção numa noite que promete ficar na memória dos fãs do reality show. No final, serão conhecidos os quatro finalistas do “Secret Story 9”, num programa que promete ser um dos mais intensos da edição.

Vote para salvar o seu concorrente preferido. E pode fazê-lo quer através das linhas telefónicas, quer através da APP do TVI reality: 

Pedro - 761 20 20 18
Leandro - 761 20 20 12
Inês - 761 20 20 10

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Ontem às 22:31
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação
01:22

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação

00:57
Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas
02:04

Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas

00:52
«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro
02:55

«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro

00:50
Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição
10:29

Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição

00:49
Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa
08:32

Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa

00:34
A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final
08:32

A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final

00:33
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ontem às 19:57
Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

21 nov, 11:27
Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Há 3h e 31min
Mickey Lee morre aos 35 anos

Mickey Lee morre aos 35 anos

Ontem às 19:56
Francisco Monteiro reage a partilha de Marcia Soares e leva fãs ao delírio: «Eu ainda acredito»

Francisco Monteiro reage a partilha de Marcia Soares e leva fãs ao delírio: «Eu ainda acredito»

Ontem às 18:07
Ver Mais

Notícias

O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final

O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final

Há 3h e 5min
Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9

Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9

Há 3h e 20min
Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Afinal, «quem morreu na praia»? Conheça o concorrente expulso na semi-final

Há 3h e 31min
Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Ontem às 21:53
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ontem às 19:57
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Cristina Ferreira surpreende na semi-final do Secret Story: «O melhor look de todos»

Ontem às 21:53
Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ex-concorrente do Big Brother morre aos 35 anos. E a causa é chocante

Ontem às 19:57
Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»

Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»

Ontem às 19:16
Joana Diniz surpreende com declaração especial: «Que sorte a minha»

Joana Diniz surpreende com declaração especial: «Que sorte a minha»

Ontem às 19:05
Hoje conhecemos os 4 finalistas: O que esperar da noite em que o jogo muda para sempre

Hoje conhecemos os 4 finalistas: O que esperar da noite em que o jogo muda para sempre

Ontem às 18:57
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

27 dez, 12:31
Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

26 dez, 15:07
Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

26 dez, 12:33
"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

26 dez, 12:15
Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

26 dez, 09:09
Ver Mais Outros Sites