Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

No Secret Story 9, o almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deu muito que falar entre os concorrentes. No quarto, Leandro e Marisa comentaram toda a situação com Liliana, revelando que tinham visto algumas imagens do momento. Durante a conversa, Liliana acabou por revelar uma confissão de Pedro Jorge: ele assumiu que, se tivesse que se envolver com alguém dentro da casa, seria com Marisa. A concorrente não conseguiu conter a reação e caiu em risos contagiantes, deixando o ambiente ainda mais leve e divertido.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

