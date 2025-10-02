Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»

No Secret Story 9, Vera, Liliana e Lídia juntaram-se na cama para desabafar sobre o rumo do jogo, mostrando-se indignadas com situações que consideram injustas. Durante a conversa, Liliana não poupou críticas a Marisa Susana e deixou uma comparação mordaz: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar». O momento deixou claro o descontentamento das concorrentes.

