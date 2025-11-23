Liliana critica Dylan e Inês: «Que interesse é que ele tem para o programa? Nada»

No Alpendre do Secret Story, Liliana e Fábio analisaram a relação entre Dylan e Inês. Liliana mostrou-se surpresa com a dinâmica do casal, comentando que Dylan tem estado mais apagado, sem interesse nenhum para o programa, levantando dúvidas sobre o verdadeiro estado da relação.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
