Liliana de rastos "por ser atacada por tudo" e Bruna diz que esta quer "expulsão justa". Leandro mete-se ao barulho

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens de Liliana em lágrimas no confessionário e diz ser atacada por todas as razões. Na sala, Liliana dispara para Bruno por este ter posto em causa a sua profissão e Bruna começa a provocar a concorrente. Depois, Leandro mete-se ao barulho.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
