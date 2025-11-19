Liliana de rastos "por ser atacada por tudo" e Bruna diz que esta quer "expulsão justa". Leandro mete-se ao barulho

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens de Liliana em lágrimas no confessionário e diz ser atacada por todas as razões. Na sala, Liliana dispara para Bruno por este ter posto em causa a sua profissão e Bruna começa a provocar a concorrente. Depois, Leandro mete-se ao barulho.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

