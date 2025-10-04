Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…»

No Secret Story 9, Sandro encoraja Liliana a terminar a relação com Zé. O concorrente diz que Liliana deve pensar bem no que sente pelo namorado. A concorrente acaba por dizer que já não sabe se faz sentido estar numa relação e por fim, admite que vai tentar pedir à voz para terminar o namoro.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

