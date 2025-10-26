Liliana declara o fim a Fábio? «Não te vou apoiar tanto como pensava em apoiar»

No alpendre da casa do Secret Story, Liliana dirigiu-se a Fábio, que se encontrava sozinho e em silêncio, para discutir a sua relação dentro do jogo. A concorrente afirmou que, se o colega gostasse realmente dela, não teria agido como agiu, e sublinhou que ambos teriam muito mais a ganhar se estivessem juntos. Liliana acrescentou que Fábio escolhe o seu caminho e que ela apenas tem de aceitar, ao que o concorrente respondeu que já tinha decidido que o seu caminho seria com a colega.

A conversa tornou-se tensa quando Liliana acusou Fábio de a desprezar e magoar. Fábio tentou pedir desculpa, mas a concorrente ignorou o pedido, defendendo que o colega se estava a fazer de vítima e recusou-se a ter uma conversa séria com ela, insinuando que poderia ser por estar em missão ou por se afastar dela devido à possibilidade de expulsão. Fábio admitiu apenas não gostar de discussões, mas Liliana frisou que não se trata de discussões, e sim de conversas necessárias para clarificar situações.

Liliana criticou o comportamento de Fábio em relação à proximidade física, afirmando que a relação dele parecia reduzir-se apenas ao toque, enquanto ele ia para o Jardim com outro grupo e, ao final do dia, regressava ao quarto para dormirem juntos. Fábio respondeu que gostava de conversar, mas que as conversas eram sempre iguais, ao que Liliana rebateu que eram iguais porque não eram do seu agrado. Durante o diálogo, a concorrente insistiu que Fábio a tinha acusado de a obrigar a estar com pessoas que ele não queria, enquanto o colega explicou o seu ponto de vista.

No decorrer da conversa, Fábio tentou partilhar o seu lado. Liliana suspirou e afirmou que nada justifica as suas atitudes. O concorrente explicou que a semana não foi fácil devido à perda de Vera, aniversários do seu pai e de casamento dos seus pais, e que esteve em baixo. Acrescentou que se sente mais confortável com o grupo de Dylan do que com o de Pedro e que, apesar de tentar reconciliar-se com Pedro, sente que tem de estar sempre de pé atrás. Fábio pediu desculpa e admitiu que se pode ter expressado mal, mas desabafou que ficou magoado com o que aconteceu no fim de semana, quando ambos tinham combinado estar bem e, depois de um beijo, voltaram a desentender-se.

A conversa tocou ainda o tema dos ciúmes. Fábio comentou que tentou beijar Liliana e foi empurrado, mas que se sentiu incomodado ao vê-la ser abraçada por Pedro enquanto chorava, admitindo que queria que Liliana o afastasse. A concorrente explicou que não está chateada ou magoada com Pedro, e que a sua reação com Fábio é diferente. A conversa terminou com Liliana a questionar se Fábio já tinha terminado e a afirmar que ia apanhar sol antes de se ir embora.