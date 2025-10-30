Liliana deixa claro a Pedro Jorge: «Neste momento, eu tirava a Marisa»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana agitou o ambiente. O encontro, marcado por cumplicidade e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e surpreendeu a própria Liliana. Durante o momento, após Pedro Jorge ter perguntado quem retirava da casa, Liliana assumiu: «Neste momento eu tirava a Marisa».

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

