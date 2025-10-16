Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story 9, Liliana, Mariana e Vera partilharam um almoço especial marcado por desabafos e conversas sinceras. Durante o momento, Liliana abriu o coração às amigas, refletindo sobre a forma como sente que é vista pelos colegas dentro da casa. Mariana acaba por defender a colega e diz: «A pessoa que tem a necessidade de comentar algo que não é dela é porque gostava de ter». Liliana acaba por contar uma situação em que Ana Cristina lhe fez provocações, utilizando Fábio.

