ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Liliana desabafa para as câmaras: «Isto não é normal. Eu só me pergunto onde é que eu estou»

No Secret Story 9, depois de uma forte discussão com Pedro, a concorrente continuou a remoer sobre o assunto. No alpendre, a concorrente desabafa para as câmaras. Pouco tempo depois, Inês junta-se a ela e conversam sobre a postura de Pedro e Marisa.

Estamos em contagem decrescente para saber quem será o grande vencedor do Secret Story 9. Vote no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Ontem às 22:45
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente
09:04

Marisa atribui título polémico a Liliana. Esta foi a reação da concorrente

12:09
Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio
04:55

Quem vai ganhar? Finalistas já sonham com o pódio

11:36
A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes
09:34

A campanha eleitoral já começou. Veja os apelos mais engraçados dos concorrentes

10:44
Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante
02:50

Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante

10:11
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

01:10
Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar»
02:38

Leandro fala sobre futuro da amizade com Pedro e Marisa: «A minha vida vai continuar»

01:07
Mais Vídeos

Mais Vistos

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha
02:18

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha

Ontem às 22:34
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Ontem às 12:26
Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

11 abr, 17:05
Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»

Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»

Ontem às 11:23
Um paraíso! Maria Botelho Moniz partilha registos com Pedro Bianchi Prata e o filho em hotel de luxo

Um paraíso! Maria Botelho Moniz partilha registos com Pedro Bianchi Prata e o filho em hotel de luxo

3 mar, 15:32
Ver Mais

Notícias

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Há 1h e 0min
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Ontem às 20:00
Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Ontem às 19:51
Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Ontem às 18:52
Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Ontem às 17:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Hoje às 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Da política ao futebol: as notícias que chocaram os finalistas do Secret Story 9

Há 1h e 0min
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Ontem às 20:00
Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Ontem às 17:56
Revelação privada: Este é o pedido que João Monteiro faz todos os dias a Cristina Ferreira

Revelação privada: Este é o pedido que João Monteiro faz todos os dias a Cristina Ferreira

Ontem às 17:32
Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha»

Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha»

Ontem às 16:32
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ontem às 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Ontem às 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Ontem às 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Ontem às 14:10
Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Maria Botelho Moniz revela planos para passagem de ano: "Vou estar no meu cantinho"

Ontem às 08:12
Ver Mais Outros Sites